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Слаженные действия власти и госпредприятий обеспечили стабильную работу государственных шахт - Буславец

Слаженные действия власти и госпредприятий обеспечили стабильную работу государственных шахт - Буславец

Ольга Буславец

КИЕВ. 30 августа. УНН. Благодаря слаженным действиям Министерства энергетики, Кабинета министров Украины и государственной компании ПАО "Центрэнерго" удалось обеспечить стабильную работу всех государственных шахт. Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время визита в составе делегации Премьер-министра Дениса Шмыгаля в Донецкую область по случаю Дня шахтера, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Благодаря совместной работе Министерства, правительства и компании "Центрэнерго" 600 млн грн перечислено угледобывающим предприятиям. Это дало возможность заплатить зарплату за счет реализации угольной продукции, а также заплатить за электроэнергию. На сегодня все шахты работают", - отметила Ольга Буславец.

Она напомнила, что недавно шахты были в простое из-за долгов за электроэнергию и, как следствие, ограниченное электроснабжение.

"Сегодня все максимально сделано для решения проблем. Мы и в дальнейшем продолжим работать, чтобы обеспечить стабильную работу угледобывающих предприятий", - подчеркнула Ольга Буславец.

Премьер-министр и руководительница Минэнерго поздравили шахтеров с профессиональным праздником, а также осуществили спуск в шахту "Торецкая", где непосредственно ознакомились с условиями работы горняков.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ориентиры для дальнейшей работы в угольной отрасли.

Источник: УНН
Теги: шахта, Кабмин, Украина, правительство, Минэнергоугля
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