ЦИК назвал дату начала избирательной кампании

КИЕВ. 30 августа. УНН. Начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года, назначено на 5 сентября 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результат заседания Центральной избирательной комиссии, состоявшегося 30 августа.

Отмечается, что решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины.

“При этом принято во внимание Постановление Верховной Рады Украины от 15 июля 2020 года “О назначении очередных местных выборов в 2020 году”, постановлением ЦИК от 8 августа 2020 года № 160 “О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года”, № 161 “О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года” и от 14 августа 2020 года № 176 “О назначении первых выборов депутатов районных советов на 25 октября 2020 года”, — добавили в ЦИК.

Центризбирком отдельно отметил, что были внесены изменения в постановление от 8 августа 2020 № 163 “О Календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года”, изложив указанный Календарный план в новой редакции.

Напомним, в ЦИК дали разъяснения о создании избирательных округов для проведения местных выборов.