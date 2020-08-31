В Минздраве собираются ввести индикаторы качества работы врачей с 2021 года

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министерство здравоохранения Украины собирается ввести индикаторы качества работы семейных врачей с 1 января. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

“Кроме уплаты по принципу по количеству заключенных договоров, надо еще обязательно, чтобы были соответствующие индикаторы качества работы наших семейных врачей. Это абсолютно нормально. Что я имею в виду? Это охват иммунизации, это прививки, которые они должны контролировать, проводить тем пациентам, которым они заключили договор. Это та же работа с ковиднимы больными”, — сказал Степанов.

Он отметил, что сейчас не предусмотрено финансовое наказание за некачественную работу врача.

“Это должен быть понижающий коэффициент, если ты не выполняешь обязанности. И это абсолютно нормально. Именно по такому принципу мы хотим это делать, начиная с 1 января, то есть с нового года. Потому что сейчас очень трудно внести изменения в этих договоров”, — отметил Степанов.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 119074 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 2527 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.