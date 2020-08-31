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Байден обвинил Трампа в поощрении насилия на фоне беспорядков в США

Байден обвинил Трампа в поощрении насилия на фоне беспорядков в США

КИЕВ. 31 августа. УНН. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обвинил действующего президента страны Дональда Трампа в разжигании ненависти и поощрении насилия в американском обществе. Такое заявление Байден сделал в связи с ситуацией в Портленде в штате Орегон, где проходят акции против расизма, оно опубликовано на его сайте, передает УНН.

Накануне в ходе беспорядков в Портленде погиб один человек. По данным Associated Press, в городе прошли столкновения между протестующими против расизма и сторонниками Трампа.

“Насилие, что привело к смерти, которое мы увидели минувшей ночью в Портленде, неприемлемо. Недопустимо стрелять на улицах большого американского города”, — заявил Байден.

Политик добавил, что осуждает насилие, что произошло, и призвал сделать то же Трампу. “Что, по мнению президента Трампа, произойдет, если он продолжит раздувать пламя ненависти и раскола в нашем обществе и использовать политику страха, чтобы подстрекать своих сторонников? Он бездумно поощряет насилие”, — отметил Байден.

Также Байден отметил, что Трамп не способен быть президентом, поскольку за время его власти общественное напряжение возросло и раскол между различными группами увеличился.

Трамп ранее 30 августа, напротив, заявил, что обеспечить порядок не могут руководители-демократы. По мнению президента, остановить беспорядки в американских городах следует с помощью силы.

Источник: УНН
Теги: США, протесты, Джо Байден, Дональд Трамп
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