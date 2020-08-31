Глава Мюнхенской конференции заявил об углублении кризиса отношений Москвы и Берлина

КИЕВ. 31 августа. УНН. Отношения Германии и России достигли "низшей точки" из-за того, что произошло с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в искусственной коме в берлинской клинике "Шарите". Об этом глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер заявил в интервью журналу Der Spiegel, опубликованном в понедельник, 31 августа, передает УНН со ссылкой на DW.

Он указал на уже сложившийся кризис доверия Москве в связи с хакерской атакой на Бундестаг, отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании и убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. По его словам, после происшествия с Навальным доверие окончательно исчерпано. “Это, к сожалению, конец, в том числе и для идеи стратегического партнерства”, — отметил Ишингер.

Дипломат не ожидает, что возможные санкции в отношении России повлияют. Штрафные меры являются “средством, к которому правительства охотно прибегают, когда больше ничего не приходит в голову”, считает Ишингер.

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При этом ситуация с Навальным дает немецкой стороне возможность показать, что Берлин готов помогать, даже будучи несогласным с российскими властями, утверждает дипломат. “Мы не враги России и россиян”, — подчеркнул Ишингер. Министерство юстиции Германии ранее получило запрос российской стороны об оказании правовой помощи по делу, связанному с экстренной госпитализацией оппозиционного политика.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на “скорой” увезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, ему могли подмешать что-то в чай ​​в аэропорту.

Оппозиционера, который сейчас находится в медикаментозной коме, утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки. После того, как эксперты “Шарите” обнаружили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы, канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел ФРГ Хайко Масс “настоятельно призвали” Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. С требованием независимого расследования выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и госсекретарь США Майкл Помпео.