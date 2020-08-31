В Нидерландах сегодня восстановятся слушания по делу MH17

КИЕВ. 31 августа. УНН. Сегодня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Донбассе в июле 2014 года. Одной из главных тем для обсуждения станут требования компенсации со стороны родственников. В частности, суд рассчитывает заслушать защиту в отношении требований дополнительного расследования, передает УНН со ссылкой на Twitter суда.

В рамках этих слушаний ожидается три сессии продолжительностью по две недели каждая: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и с 2 по 13 ноября.

В своем решении от 23 марта суд поднял ряд вопросов, касающихся возможных требований о компенсации со стороны родственников. Прокуратура частично и в предварительном порядке дала ответы на эти вопросы, а юридические советники родственников заявили, что подготовят свои ответы до начала сентября.

Как отмечается в документах суда, блок, начинающийся 31 августа, будет использован “для обсуждения позиций юридических советников родственников, защиты и прокуратуры и принятия решений по данному вопросу в случае необходимости”. Суд “также хотел бы поднять вопрос о том, до какого времени должны быть представлены все требования о компенсации”. Этому, по мнению инстанции, должен предшествовать обмен мнениями между всеми заинтересованными сторонами в письменном виде.

В частности, суд ожидает доклад от защиты относительно прогресса в формулировке новых требований о дополнительных расследованиях, причем речь идет не только о требованиях, которые защита может сформулировать без консультаций со своим клиентом Олегом Пулатовым, проходящей одним из четырех обвиняемых по делу, но также о требованиях, которые зависят от таких консультаций.

В целом, этот блок слушаний выдается техническим и, скорее всего, займет гораздо меньше времени, чем запланировано. Дата начала рассмотрения дела по существу пока не определена. Вопрос сейчас обсуждается между сторонами в письменной форме, однако многое будет зависеть от того, с какими новыми требованиями выступит защиту.

Как сообщал УНН, 3 июля закончился второй раунд слушаний по делу о катастрофе MH17. На заседании было удовлетворено ряд запросов и ходатайств сторон.