У Зеленского отреагировали на очередные обыски в оккупированном Крыму

КИЕВ. 31 августа. УНН. Утренние обыски у молодых крымскотатарских семей в оккупированном Крыму - очередное преступление оккупационных властей. Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационной администрации по преследованию граждан Украины с общественной позицией. Об этом говорится в заявлении, обнародованном сегодня на странице представительства в Facebook, передает УНН.

Так, сегодня, 31 августа 2020 года, рано утром в Нижнегорском, Судакском и Советском районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар.

"Утренние обыски у молодых крымскотатарских семей - очередное преступление оккупационных властей. Малолетние дети в цивилизованном мире не могут просыпаться утром от стука в дверь ФСБ РФ и кучи вооруженных людей только потому, что их родители являются гражданскими журналистами и активистами. Россия пытается сделать из каждого неудобного для режима человека - экстремиста. А солидарность это то, что их раздражает больше всего. Обыски являются продолжением системных преступлений по преследованию представителей нелояльного крымскотатарского народа", - прокомментировала заместитель постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

"Представительство Президента Украины в АР Крым осуждает действия оккупационной администрации по преследованию граждан Украины с общественной позицией, документирует каждый случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях к перечню преступлений Российской Федерации, совершаемых на территории временно оккупированного Крымского полуострова", - добавили в представительстве.

Напомним, в оккупированном Крыму одного из крымских татар, у которых утром 31 августа российские силовики устроили обыск, забрали в ФСБ.