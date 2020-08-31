Заявления Фокина об амнистии и особый статус всего Донбасса не отвечают национальным интересам - Аваков

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает высказывания в СМИ первого заместителя главы украинской делегации в Тристоронней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, первого премьер-министра Независимой Украины Витольда Фокина, провокационными и такими, которые не отвечают национальным интересам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что Фокин в интервью одному из изданий заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция - надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса".

Так, Арсен Аваков считает такие высказывания украинского представителя в ТКГ провокационными и спекулятивными.

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", - отметил Аваков.

Сообщается, что об этом Аваков сообщил после церемонии под Верховной Радой Украины в память о четырех военнослужащих ВЧ №3027 НГУ И. Дебрина, Д. Сластникова, А. Костины, Б. Дацюка. Они погибли 31 августа 2015 года в результате террористического акта - взрыва ручной гранаты, который произошел во время массовых беспорядков, которые спровоцировали различные политические силы после принятия парламентом в первом чтении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Они определяли "особенности местного самоуправления" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.