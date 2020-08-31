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Разумков сообщил график работы Рады на этой неделе

Разумков сообщил график работы Рады на этой неделе

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 31 августа. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета сообщил о графике работы парламента, начиная с 1 сентября, передает корреспондент УНН.

"Есть вопрос, связанный с этой неделей - это график нашей работы. Ко мне обратились представители разных фракций и групп, чтобы на этой неделе мы продолжили нашу работу в том режиме, который был до этого. Причем изменили график нашей работы и 1 сентября. В связи с тем, что дети идут в школу, в детсады... Была просьба перенести начало нашего заседания завтра на 12:00, и работаем мы до 15:00. Четверг мы начинаем в 10:00, работаем до 15:00 с перерывом 12:00-12:30, в среду мы работаем в обычном режиме (до 14:00), в пятницу мы работаем с 10:00 до 13:00, после часа у нас 30 минут на запросы, 30 минут отводим на "Разное", - сказал Разумков.

Он отметил также, что на этой неделе, в четверг, будет рассматриваться постановление об изменении календарного плана работы Верховной Рады.

Как сообщал УНН, по словам Разумкова, во время четвертой сессии Верховной Рады нынешнего созыва, начинается 1 сентября, будет больше политики в связи с проведением местных выборов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Дмитрий Разумков
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