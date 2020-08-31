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Венгрия обновила правила въезда для украинцев

Венгрия обновила правила въезда для украинцев

КИЕВ. 31 августа. УНН. С 1 сентября для граждан Украины действуют новые правила для въезда в Венгрию: те, кому разрешен въезд в страну, должны обязательно пройти 14-дневную самоизоляцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посольства Украины в Венгрии в Facebook.

"С 1 сентября 2020 года право въезда в Венгрию имеют граждане Украины: которые являются членами семьи граждан Венгрии; которые имеют действительное разрешение на постоянное проживание в Венгрии и члены их семей; которые имеют действительное разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней; которые являются должностными лицами дипломатической службы или прибывают в Венгрию с официальным визитом; которые являются спортивными профессионалами и работают в Венгрии; которые документально доказали, что в течение последних 6 месяцев болели COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других случаях въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции.

В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку. Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе (печатный вариант или на экране мобильного устройства).

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"Все граждане Украины, которые прибывают в Венгрию, обязательно попадают в карантин на 14 дней (по месту жительства или в госпитале). Освободиться от карантина возможно на основании результатов двух отрицательных тестов (исключительно в Венгрии) на COVID-19 (SARS-CoV-2 teszt) с разницей выдачи минимум в 48 часов. Результаты иностранных тестов не рассматриваются", - добавляется в сообщении.

Также сообщается, что на украинско-венгерской границе для въезда в Венгрию можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса", "Лужанка" и "Вилок".

"Граждане Украины, которые желают транзитом пересечь территорию Венгрии, не требуют получения индивидуального разрешения для транзита, если гражданин Украины возвращается в Украину, а также в случае, если: лицо дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию, лицо отвечает всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ; у лица имеется документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения, а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность Вашего въезда в другие транзитные страны", - суммируется в сообщении.

Так, на украинско-венгерской границе для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужанка".

Остановки в рамках использования гуманитарных коридоров должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС. Время транзита не может превышать 24 часа. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется полицией.

Напомним, власти Венгрии первыми закрывают границы страны среди стран-членов ЕС, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, Венгрия
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