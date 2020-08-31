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В Одесском морпорту рассказали, когда Delfi уберут с побережья Одессы

В Одесском морпорту рассказали, когда Delfi уберут с побережья Одессы

КИЕВ. 31 августа. УНН. Затонувший у одесского пляжа танкер Delfi планируют убрать в течение недели. Об этом рассказал начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов, передает УНН.

"По предварительным расчетам, по ориентировочному времени постановки на плав - это около 7 суток. Но время может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от того, что увидят водолазы", - уточнил он.

Постановке Delfi на ровный киль предшествовали круглосуточные работы, говорит Сахаутдинов.

По его словам, подрядчик убрал около 150 тонн песка и глины из поврежденных отсеков, закачал воду в левые бортовые танки, чтобы усилить опрокидывающий момент, убрал подводную скалу и подготовил на морском дне специальную "постель" для танкера.

Начальник администрации Одесского морпорта также разъяснил, какие работы по Delfi будут выполнены в ближайшее время.

"Будет произведена герметизация машинного отделения и других помещений, будет доставлен пантон к правому борту. Судно будет жестко закреплено с этим пантоном с одной стороны, а с другой будет плавкран. И всю эту конструкцию будет транспортировано в безопасное место", - обьяснил Сахаутдинов.

Напомним, в конце июля государство лишило права судовладельца Delfi заниматься его поднятием из-за предыдущих неуклюжих попыток. Ответственным назначили министра инфраструктуры Владислава Криклия. В августе Администрация морских портов объявила конкурс на поднятие танкера. Свою бесплатную помощь государству предложили две компании - "Трансшип" и "Бруклин-Киев", которые подняли Delfi 26 августа.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, порт
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