Корниенко ожидает принятия Бюджета-2021 по графику

КИЕВ. 31 августа. УНН. Государственный бюджет Украины на следующий год во время четвертой сессии Верховной Рады должен быть принят по графику. Об этом сказал председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко на заседании Согласительного совета, передает УНН.

Так, он выразил надежду на принятие на 4-й сессии закона о всеукраинском референдуме. Также Корниенко надеется на завершение реформы децентрализации. Он отметил, что есть системные реформы в экономической сфере, законодательство о бюро по экономической безопасности, реформа парламента и диджитализация.

"Я уверен, это все найдет свое отражение в одном законе, который мы с вами на этой сессии будем рассматривать больше всего, вокруг которого будет много дискуссий, но я уверен что мы его примем - это Государственный бюджет Украины. И так как функция Верховной Рады - утвердить государственный бюджет, сделать его максимально сбалансированным, оптимальным, оптимизированным и таким, по которому будет жить страна, развиваясь в следующем году. Я уверен, мы с вами вместе эти цели в этой четвертой сессии выполним, и это будет не 29 декабря, а это будет по графику, так как мы работали в прошлом году", - сказал народный депутат.

Как сообщал УНН, по словам Разумкова, во время четвертой сессии Верховной Рады нынешнего созыва, что начинается 1 сентября, будет больше политики в связи с проведением местных выборов.



