Военные эксперты рассказали, почему был назначен Хомчак и кого он привел в армию

КИЕВ. 31 августа. УНН. Руслан Хомчак был назначен главнокомандующим ВСУ не за какие-то ратные услуги. И он не пользуется авторитетом среди военных. Об этом заявил майор Роман Ковалев, передает УНН со ссылкой на программу журналистских расследований "Спостерігач".

"У меня нет сомнений, что господин Хомчак был назначен не за свои какие-то ратные услуги. Он не пользуется авторитетом среди военных", - сказал он.

В 2014 году Ковалев воевал под Иловайском. По его словам, Хомчаку было все равно, что происходит на поле боя.

"Ходил человек, которому, как по мне, было все равно, что происходит. Он видел, как мимо него таскают раненых. Я не видел в нем какого-то полководца, который бы направлял, руководил процессом, нет - он выходил и просто смотрел, что происходит. Я ни единого раза не видел, чтобы он занял, условно, "позу Наполеона", - рассказал Ковалев.

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Хомчака назначили на должность главнокомандующего ЗСУ, по мнению военных, чтобы скрыть концы в воду касательно виновных в Иловайской трагедии. С его приходом в армии начались масштабные кадровые перестановки, но не в пользу проверенных в боях офицеров.

"На руководящие должности назначаются выпускники Московского высшего военного командного училища, которое он (Хомчак - ред.) сам закончил. То есть, он создает такую сеть из хорошо знакомых людей. Из армии активно "вымываются" люди, которые приходят на войну, чтобы убивать противника, убивать и побеждать", - говорит военный эксперт Алексей Арестович.

Как сообщал УНН, специалисты критикуют Хомчака за предлагаемую им "кадровую реформу", которая, по оценкам военных экпертов, ветеранов и волонтеров, может привести к уничтожению артиллерии и увольнению командующих с боевым опытом.

Напомним, что военные эксперты уже заговорили о возможной скорой ротации главнокомандующего ВСУ, поскольку он "не человек Президента". Более того, как отмечают специалисты, решение президента об увольнении Хомчака будет поддержано как в армии, так и в обществе.