В Раде хотят заслушать Степанова по ситуации с COVID-19

КИЕВ. 31 августа. УНН. На часе вопросов к правительству в Верховной Раде хотят заслушать министра здравоохранения Украины Максима Степанова о ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине. Об этом на заседании согласительного совета сообщил глава ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Вопрос, связанный с коронавирусом, - ситуация не простая, и я поддержал бы позицию Александра Корниенко о том, чтобы заслушать министра здравоохранения Украины относительно развития ситуации с коронавирусом в Украине, прогнозов и параллельно подготовки как учреждений медицинской сферы, так и учебных заведений", - отметил Разумков.



В свою очередь, представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан заявил, что всего на часе вопросов к правительству присутствовать будут все чиновники.



"Безусловно, COVID-19 - это сейчас самая актуальная проблематика, докладчиком будет Степанов. Другие чиновники будут готовы дать ответы на все вопросы, которые будут звучать от народных депутатов Украины", - добавил он.



Напомним, в Украине 8:45 31 августа зафиксировано уже более 121 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2 тысяч.