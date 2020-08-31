НАПК вызвало для объяснений кандидата в мэры Киева

КИЕВ. 31 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласило для дачи объяснений 18 человек, среди которых - представитель "Коммунистической партии Украины" Петр Симоненко, кандидат в мэры столицы Александр Омельченко, судья Хозяйственного суда Киева и следователь территориального управления Государственного бюро расследований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приглашает 18 человек для дачи объяснений относительно возможных нарушений требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине", - говорится в сообщении.

Так, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности для предоставления объяснений, приглашаются такие представители политических партий:



• Петр Симоненко ("Коммунистическая партия Украины");

• Александр Омельченко ("Украинская партия "Единство");

• Николай Катеринчук ("Европейская партия Украины");

• Ростислав Кондрик ("Народная сила");

• Валерий Пухальский ("Гражданская позиция");

• Лидия Шевченко ("Новая демократия");

• Андрей Кисельов ("Альянс за социальную справедливость");

• Валентин Зубов ("Народно-трудовой союз Украины");

• Николай Поровский ("Республиканская Христианская партия");

• Олег Шаповал ("Новая сила");

• Андрей Пелюховский ("Сила нации");

• Александр Лузан ("Славянская партия");

• Антон Котвицкий ("Социал-демократическая партия").



Также в связи с несвоевременным представлением декларации приглашаются:



• Наталья Мельникова, бывший заместитель начальника отдела Департамента обслуживания плательщиков Государственной фискальной службы Украины. Приглашается 2 сентября, 12:00 (повторно);



• Елена Дума, бывший директор Департамента Министерства экологии и природных ресурсов Украины. Приглашается 2 сентября, 15:00 (повторно);



• Михаил Макарук, бывший следователь Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Приглашается 3 сентября, 10:00 (повторно);



• Оксана Марченко, судья Хозяйственного суда г. Киева. Приглашается 4 сентября, 9:00 (повторно);



• Денис Ковин, следователь территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава. Приглашается 4 сентября, 12:00 (повторно).



Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку деклараций еще 16 должностных лиц, среди которых и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и десяти текущих и бывших заместителей министров.