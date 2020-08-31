У Омбудсмена разъяснили, что нужно сделать переселенцам для участия в местных выборах

КИЕВ. 31 августа. УНН. Для того, чтобы переселенцы могли проголосовать на местных выборах, назначенных на 25 октября, по месту их фактического проживания, им нужно до 10 сентября обратиться в орган ведения Реестра избирателей по новому избирательному адресу или онлайн. Об этом напомнили в Офисе Омбудсмена, передает УНН.

"Центральная избирательная комиссия приняла новый порядок изменения избирательного адреса, который предоставляет возможность голосовать на местных выборах 25 октября 2020 года внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания, независимо от места регистрации", - указали в Офисе Омбудсмена.

Отмечается, что "для этого ВПЛ нужно до 10 сентября обратиться лично или через уполномоченное лицо в орган ведения Реестра по новому избирательному адресу или онлайн, подав заявление об изменении избирательного адреса на сайте Государственного реестра избирателей".

Напомним, в мае ЦИК разрешила голосовать на местных выборах переселенцам по месту фактического проживания.