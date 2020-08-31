КПВВ на Донбассе с 1 сентября переходят на осенний график работы: что изменится

КИЕВ. 31 августа. УНН. С 1 сентября пропускные операции в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе будут осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30, при этом в сторону временно оккупированной территории Украины после 18:00 граждане пропускаться не будут, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГПСУ.

"В соответствии с приказом командующего операции Объединенных сил, с 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда переходят на осенний график работы", - сообщили в ГПСУ.

По информации пограничников, для пропуска через линию разграничения остаются открытыми контрольные пункты въезда-выезда "Станица Луганская", "Новотроицкое" и "Марьинка".

"С 1 сентября пропускные операции в них будут осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30, при этом, по соображениям безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18:00 граждане пропускаться не будут", - отметили в ГПСУ.

Указано также, что при планировании поездок через линию разграничения следует учитывать, что из-за блокирования оккупантами дорожных коридоров ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте "Станица Луганская". Движение дорожным коридором в пределах КПВВ "Новотроицкое" оккупанты позволяют два раза в неделю, а перемещение через линию разграничения в КПВВ "Марьинка" российские вооруженные формирования заблокировали полностью, добавили в ведомстве.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Кабмин принял решение об открытии КПВВ на админчерте с оккупированным Крымом с 29 августа.