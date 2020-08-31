Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Криклий сообщил о взвешивании маршруток
Криклий сообщил о взвешивании маршруток
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
39165

Зеленский присвоил звание заслуженного журналиста Украины Комарову

Зеленский присвоил звание заслуженного журналиста Украины Комарову

Дмитрий Комаров

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды Украины выдающимся украинцам, среди которых певица Нина Матвиенко и журналист Дмитрий Комаров, передает корреспондент УНН.

Так, в частности указами Президента Украины орденом княгини Ольги 2-й степени наградили певицу Нину Матвиенко. Также Зеленский присвоил звание заслуженного журналиста Украины Дмитрию Комарову.

Кроме того, Зеленский присвоил специальное звание генерал-полковника гражданской защиты генерал-лейтенанту службы гражданской защиты, главе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, генералу полиции 2-го ранга, генералу полиции 3-го ранга.

"Для меня честь сегодня награждать лучших из лучших украинцев... И действительно, знаете о чем, я только что подумал, что раньше мы обычно награждали лучших людей, которые прославляют нашу страну как в Украине, так и за ее пределами, обычно награждали с такими словами, начиная это: "Был или была, тот или иной человек". Я смотрел на эти церемонии награждения и мне всегда казалось, что это очень несправедливо", - сказал Зеленский.

По его словам, обычно вспоминали и награждали выдающихся украинцев посмертно.

"Потому что мы вспоминаем о людях, которые действительно прославляют нашу страну, выдающиеся люди, кто бы это ни был, это в первую очередь наши военные, кто защищает наши границы, это наши ученые, медики, учителя, это работники культуры, искусства. Мы всегда вспоминаем о них, когда их, к сожалению, уже с нами нет. Поэтому я хочу сегодня от души наградить и поблагодарить вас за то, что вы с нами есть, а не за то, что вы с нами были", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский в честь праздника отметил шахтеров государственными наградами.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.