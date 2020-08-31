Депутат: на фоне шквальной критики командования, кадровые изменения в ВСУ - неизбежны

КИЕВ. 31 августа. УНН. Военные эксперты предполагают, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак может быть следующим, кто попадет под ротацию. Во-первых, Президент Владимир Зеленский сейчас активно меняет людей на военных руководящих должностях, формируя именно "свою" команду, а во-вторых, есть неутешительные результаты работы самого главы ВСУ. Соглашаются с экспертами и нардепы. Так, по словам, депутата Михаила Бондаря, в дальнейшем отмалчиваться в ответ на шквал критики, который сегодня летит в сторону ВСУ, Президент уже не будет, передает УНН.

"Уже мы видим, что происходят увольнения (ГУР МО, ССО - ред.). Поэтому и дальнейшие кадровые изменения тоже будут. И Хомчак, и другие могут попасть под ротацию. Тем более, что президент Зеленский остро реагирует на критику. А сегодня в сторону ВСУ она зашкаливает", - говорит политик.

По словам Бондаря, сейчас в армии осели "пророссийские кандидатуры", и, вероятно, что именно они причастны к маскировке боевых потерь с украинской стороны на фронте под "небоевые".

"Наши ребята подрываются, а они говорят, что это за пределами военных действий произошло, что это совсем не связано с боевыми действиями, хотя мы знаем, что потери были, когда с дронов сбрасывались мины, даже если нет прямого обстрела. Это гибридная война. И те, кто вокруг Зеленского, делают все возможное, чтобы это замалчивалось", - говорит политик и добавляет, что военные эксперты, как и общество, все прекрасно понимают.

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Заметим, по данным DW, несмотря на официальную статистику ООС, в ВСУ замалчиваются смерти по крайней мере двух бойцов украинской армии на передовой в августе.

Напомним, ранее военный историк Михаил Жирохов предположил возможную скорую ротацию главнокомандующего ВСУ, поскольку он "не человек Президента". В СМИ Хомчака часто называют "человеком Богдана и Коломойского".

При этом, эксперты прогнозируют, что решение Президента об увольнении руководителя ВСУ получит поддержку и среди военных, и в обществе.

Также напомним, по словам Алексея Арестовича, на руководящие должности в армии Хомчаком "назначаются выпускники Московского высшего военного командного училища, которое и он (Хомчак - ред.) сам закончил". Таким образом "он создает некую сеть из хорошо знакомых людей", одновременно "вымывая" из армии активно офицеров с боевым опытом.