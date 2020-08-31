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В связи с карантином МОН подготовило новый проект положения о дистанционном обучении

В связи с карантином МОН подготовило новый проект положения о дистанционном обучении

КИЕВ. 31 августа. УНН. Министерство образования и науки Украины подготовило новый проект положения о дистанционном обучении, который уже прошел общественное обсуждение и в ближайшее время будет представлен Кабинету министров Украины. Об этом исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал на брифинге, передает корреспондент УНН.

"С учетом возможности установки в отдельных регионах "красного" уровня эпидемиологической опасности, Министерство образования и науки Украины подготовило новый проект положения о дистанционном обучении, он прошел общественное обсуждение... Я надеюсь, что в ближайшее время он будет согласован Кабинетом министров Украины. Где мы предусмотрели упрощение процедуры организации дистанционного обучения и унормировали реализацию смешанного обучения. Также учтены особенности дистанционного обучения во время карантина", - отметил он.

Кроме того, по его словам, МОН и МОЗ совместно подготовили рекомендации относительно действий администрации школы в случае обнаружения коронавирусной болезни у учащихся или сотрудников заведения.

"На совместном совещании МОН и МОЗ были подготовлены рекомендации, как действовать руководителю учебного заведения в случае выявления симптоматики "ковида" у соискателя или у работника учреждения. Было также проведено совместное селекторное совещание Министерства образования и науки с руководителями департаментов областных управлений образования и науки, где руководители информировали о почти 100% готовности учреждений к работе в 2020-2021 учебном году", - отметил Шкарлет.

Напомним, в Украине в этом году новый учебный год, как и всегда, начнется 1 сентября, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий. В то же время в регионах, отнесенных к "красной зоне" по уровню эпидемической опасности, обучение будет проходить только дистанционно.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование, Минобразования, школа, карантин
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