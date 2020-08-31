Британское посольство призвало расследовать насилие во время ЛГБТ-акции в Одессе

КИЕВ. 31 августа. УНН. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс осудила и призвала расследовать насилие во время время акции "Одесса Прайд 2020", которую организовало местное ЛГБТ-сообщество. Об этом она написала на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Потрясенная нападением на Одесский марш равенства вчера. Демократия основана на уважении прав человека. Насилие над участниками марша было преступлением на почве ненависти, и я призываю полицию расследовать его как преступление на почве ненависти", - написала Симмонс.

Напомним, в Одессе в воскресенье, 30 августа, во время акции "Одесса Прайд 2020", которую организовало местное ЛГБТ-сообщество, группа их противников распылили газ в толпе и забросала людей яйцами.