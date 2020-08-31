Шкарлет призвал учителей не нагружать школьников лишним материалом
Сергей Шкарлет
КИЕВ. 31 августа. УНН. Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет призвал учителей не нагружать школьников лишним материалом, так как ребенок должен иметь не только школу, но и детство. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Хочу призвать уважаемых коллег учителей. Я понимаю, что каждый учитель является личностью, каждый учитель гордится своими знаниями, каждый учитель уважает свой урок больше всех, свой предмет, но не забывайте, что все учителя считают свой урок самым лучшим и важнейшим всех остальных. Берегите детей, не нагружайте их лишним материалом, от этого страдают только добросовестные дети. Призываю вас быть друг к другу более добрее. Цените и то, что ребенок должен иметь детство, не только школу, но и детство", - отметил он.
Напомним, в Украине в этом году новый учебный год, как и всегда, начнется 1 сентября, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий. В то же время в регионах, отнесенных к "красной зоне" по уровню эпидемической опасности, обучение будет проходить только дистанционно.