Школы Черновцов начнут обучение дистанционно, детсады не будут работать

КИЕВ. 31 августа. УНН. Новый учебный год в черновицких школах начнется 1 сентября в дистанционной форме. Об этом сообщил секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Сообщается, что на прошлой неделе на внеочередной сессии депутаты приняли решение разрешить работать школам в обычном режиме. Но окончательное решение оставили за руководством заведений.

"Все школы и садики, учитывая ситуацию в городе и рекомендации Минздрава, приняли решение о дистанционном обучении, начиная с 1 сентября", - рассказал Василий Продан.

Сообщается, что в условиях "красной" зоны учебные заведения будут работать до 14 сентября. Что касается учреждений дошкольного образования, то до 14 сентября они не будут работать.

"Надеемся, как только завершится период "красной" зоны, садики смогут возобновить свою работу. Понимаем неудобство для родителей и необходимость работать, однако ради здоровья детей мы пошли на такие меры. С 14 сентября надеюсь, что мы будем в другой цветовой зоне и садики смогут восстановить свою работу", - сообщила и.о. начальника управления образования горсовета Нина Витковская.

Напомним, с 00:00 31 августа начинает действовать новое эпидемическое зонирование.