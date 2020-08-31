Украина отреагировала на проведение "международного конкурса" в Крыму с участием африканских стран

КИЕВ. 31 августа. УНН. Украина осуждает организованные Россией незаконные военные мероприятия на территориях временно оккупированных Крыма и Севастополя при участии представителей Гвинейской Республики и Республики Мозамбик, передает УНН со ссылкой на комментарий МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины считает организацию министерством обороны России на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь незаконного "международного конкурса "Глубина", который начался 27 августа 2020 года в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2020", очередным свидетельством откровенного пренебрежения Россией нормами и принципами международного права, в том числе Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также действующего законодательства Украины", - сообщили в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что организация упомянутого мероприятия, а также привлечение к участию в нем иностранных представителей, в частности Гвинейской Республики и Республики Мозамбик, является очередной попыткой России легитимизировать на международном уровне свое незаконное присутствие на территории полуострова.

"Украина осуждает противоправные действия РФ, а также нарушение представителями Гвинейской Республики и Республики Мозамбик норм международного права и законодательства Украины", - отметили в МИД.

В министерстве отметили также необходимость соблюдения всеми иностранными гражданами действующего Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Как сообщал УНН, ранее сегодня в МИД отреагировали на новые обыски и задержания в оккупированном Крыму.



