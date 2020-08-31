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В "Слуге народа" рассказали, чем будут заниматься депутаты во время четвертой сессии ВР

В "Слуге народа" рассказали, чем будут заниматься депутаты во время четвертой сессии ВР

КИЕВ. 31 августа. УНН. Государственный бюджет Украины на 2021 год, принятие законопроектив о государственных символах, завершение реформы децентрализации и многое другое. В "Слуге народа" рассказали, чем будут заниматься депутаты во время четвертой сессии ВР, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице "Слуги народа" в Facebook.

“Верховная Рада IX созыва готова работать”, — говорится на официальной странице.

И уже завтра, как отметили в “Слуге народа” стартует 4 сессия, во время которой депутаты планируют взяться за такие вопросы:

— Государственный бюджет Украины на 2021;
— принятие законопроектив о государственных символах;
— законодательство о народовластии, в частности, во втором чтении надо принять законопроект о всеукраинском референдуме;
— завершение реформы децентрализации (принятие законов об укрупнении районов и т.д.);
— системные реформы в экономической сфере — законодательство об индустриальных парках, локализация производства;
— диджитализация и развитие IT-сферы — готовится законодательство о создании “Дия Сity”, своего рода виртуальной экономической зоны, которая поможет привлечь больше IT-бизнесы в Украину и сделать наше государство конкурентоспособным;
— вопрос экономической безопасности и обороны государства;
— продолжение реформы парламента.

Ранее глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что четвертую сессию ВР, которая начнется с 1 сентября, будет полностью посвящено подготовке государственного бюджета на 2021 год, а также в приоритетности пакет экономических законов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Слуга народа
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