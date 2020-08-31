В "Слуге народа" отреагировали на заявления Фокина, не исключают его приглашения "на беседу"

КИЕВ. 31 августа. УНН. Заявления заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина является личной позицией одного человека. Об этом сказал глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко журналистам на съезде партии в Киеве, передает УНН.

"Мы (фракция - ред.) не собирались по этому поводу, но я вам могу сказать как глава партии: в принципе, я согласен с позицией Андрея Ермака - это личное мнение господина Фокина, он приступает к делам в ТКГ, он озвучил свою позицию в определенной степени. Это не является официальной позицией ни власти, ни в целом руководства ТКГ. Мы стоим на тех позициях, которые были. Но опять же: в дискуссии касательно Фокина идут трактовки его заявления... что я читал - именно о конституции он не говорил. Он говорил просто об особом статусе, об амнистии... Фактически, это "минские соглашения". Но, разумеется, много над этим работал Президент, и мы будем поддерживать это политически - это отстаивать позицию Украины в этом вопросе" , - сказал Корниенко.

На вопрос о том, вызвала его политическая сила Фокина для дачи объяснений, он заявил, что "мы можем вызвать для дачи объяснений тех, кого назначаем".

"ТКГ - это такое особое юридическое образование... Точно не нам его вызвать. Мы можем в рамках сотрудничества просто пригласить на беседу, на диалог. У нас с господином Кравчуком (главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком - ред.) он состоялся, очень конструктивный... Я думаю, со временем мы проведем такой диалог и с господином Фокиным", - добавил нардеп.

Напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что "минские соглашения", а также предлагаемые положения украинской делегацией в ТКГ по ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса. Также глава ОПУ Андрей Ермак отметил, что отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции украинской делегации в ТКГ.