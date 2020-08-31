"Слуги народа" продолжили съезд партии относительно участия в местных выборах

КИЕВ. 31 августа. УНН. Политическая партия "Слуга народа" продолжила съезд, который начался вчера, на котором они решают вопрос относительно их участия в местных выборах. Об этом во время съезда сказал глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Мы продолжаем съезд политической партии "Слуга народа", который начался вчера. И хочу напомнить уважаемым делегатам, что мы вчера сделали паузу внутри решения вопроса об участии нашей партии в местных выборах. Мы озвучили проект решения и сегодня дальше должны определиться по этому вопросу. Предлагаю продолжить обсуждение", - сказал Александр Корниенко.

Напомним, вчера, 31 августа, начался "технический" этап съезда партии "Слуги народа".