Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Криклий сообщил о взвешивании маршруток
Криклий сообщил о взвешивании маршруток
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
6885

Зеленский - нардепам: много сделано, но расслабляться рано

Зеленский - нардепам: много сделано, но расслабляться рано

Владимир Зеленский

КИЕВ. 31 августа. УНН. Верховная Рада за год многое сделала, но есть и много несделанного, а значит расслабляться рано. Об этом на съезде партии "Слуга народа" сказал Президент Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"В первый день нашей работы под куполом я сказал, что эта Верховная Рада войдет в историю нашей страны, правда есть два варианта - как парламент, который сделал все, что не сделали политики за все 28 лет, или как парламент просуществовавший меньше всего. Можно ли сказать, что вы уже прошли первый путь? Пока еще нет. Но ключевое, мне кажеться, слово - пока. Можно ли сказать, что вы движетесь ко второму сценарию - пока тоже нет, но ключевое - пока", - сказал Зеленский.

Он отметил, что парламентом было сделано много, но "расслабляться рано".

"Многое не сделано. Поэтому тоже расслабляться рано", - добавил Президент.

Напомним, 31 августа политическая партия "Слуга народа" продолжила съезд, который начался 30 августа, на котором они решают вопрос относительно их участия в местных выборах.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Слуга народа

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.