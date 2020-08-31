Дело Маркива: итальянская сторона не предоставила ответа о проведении допроса Хорошевой, которая контактировала с Роккелли

КИЕВ. 31 августа. УНН. Итальянская сторона не предоставила украинским следователям ответа на запрос о проведении допроса экс-пресс-офицера так называемого бывшего “народного мэра” Славянская Вячеслава Пономарева Стеллы Хорошевой, которая контактировала с погибшим итальянским фотокорреспондентом Андреасом Роккелли и гражданином Российской Федерации Андреем Мироновым во время их поездки в "ДНР". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"... заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления (Максим Цуцкиридзе - ред.) отметил, что итальянская сторона не предоставила украинским следователям ответа на запрос о проведении допроса Стеллы Хорошевой, которая в 2014 году была пресс-офицером так называемого "народного мэра" Славянска Вячеслава Пономарева, а сейчас проживает в Италии", - говорится в сообщении.

По его словам, в одежде трупа Миронова обнаружили записку об осуществлении фото со Стрелковым (псевдоним гражданина РФ Гиркина, отставного офицера ВС и ФСБ России), который руководил НЗФ во время захвата города Славянска, подписанное Хорошевой.

Также Цуцкиридзе напомнил, что украинские следователи давно предлагали тесное сотрудничество итальянским коллегам в установлении обстоятельств гибели их гражданина Андреа Роккелли, но, на сегодня, реакции на указанное приглашение не поступало.

Напомним, украинское следствие нашло свидетелей, доказывающих невиновность нацгвардейца Маркива.

Как ранее сообщал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с матерью заключенного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива - Оксаной Максимчук и обсудили подготовку к заседанию Апелляционного суда.

Напомним, как ранее сообщалось, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркива.