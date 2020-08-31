Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Криклий сообщил о взвешивании маршруток
Криклий сообщил о взвешивании маршруток
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
8730

Акция протеста под "Парковым": правоохранители обеспечили восстановление движения транспорта

Акция протеста под "Парковым": правоохранители обеспечили восстановление движения транспорта

КИЕВ. 31 августа. УНН. На акцию под КВЦ "Парковый", где состоялся съезд партии "Слуга народа", пришли правоохранители, движение транспорта на месте протеста восстановлено, передает корреспондент УНН.

Так, на акцию простеста, где активисты требуют от власти обратить внимание на решение вопросов с недостроями в столице, присоединились правоохранители. Сейчас порядок обеспечивают около 30 военных. Движение транспорта восстановлено, активисты ведут себя спокойнее.

Напомним, несколько десятков человек под КВЦ "Парковый", где проходит съезд партии "Слуга народа", проводят акцию протеста, активисты требуют от власти приобщиться к решению вопросов с недостроями в столице.

Источник: УНН
Теги: Киев, протесты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.