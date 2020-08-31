Корниенко заявил об отсутствии инициатив по изменению постановления о местных выборах

КИЕВ. 31 августа. УНН. На сегодня нет инициатив по изменению постановления Верховной Рады о местных выборах в Украине со стороны субъектов законодательных инициатив. Об этом на брифинге по итогам съезда партии сказал председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Я не вижу сейчас инициатив относительно этих изменений со стороны субъектов законодательных инициатив", - сказал Корниенко.

По его словам, пока нет безопасностных предпосылок для проведения выборов на Донбассе 25 октября.



"Мы это знаем. Относительно постановления, мы ведем диалог с Леонид Макарович Кравчук, головой (украинской делегации - ред.) Трехсторонней контактной группы. Диалог налажен с ним, с Резниковым, с Костиным - они все члены ТКГ. Создана сейчас неформальная, но я надеюсь, что она формализуется со временем, межкомитетская рабочая группа в составе четырех комитетов", - рассказал нардеп.

По его словам, в нее входят члены комитета государственной власти, который занимается выборами, комитета, который занимается Конституцией, - (комитет - ред.) правовой политики, комитета международных дел и комитета национальной безопасности.



"Сейчас мы работаем, по несколько депутатов из каждого комитета, мы разрабатываем вообще проекты возможных решений и тому подобное... Речь всегда идет о законах, о которых идет речь в минских соглашениях, в частности о выборах в отдельных районах, об амнистии и т.д.", - добавил политик.



Напомним, по словам главы ВР Дмитрия Разумкова, если внести изменения в постановление Верховной Рады о местных выборах в Украине в части их проведения в ОРДЛО, то это может поставить под угрозу их проведение на всей остальной территории страны.