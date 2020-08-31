В НАБУ заявили, что Сытник остается директором бюро
Артем Сытник
КИЕВ. 31 августа. УНН. Директором Национального антикоррупционного бюро Украины остается Артем Сытник. Он не уволен, пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство. НАБУ работает в штатном режиме. Об этом говорится в заявлении бюро, передает УНН.
"Впервые в истории Украины Конституционный Суд рассмотрел по существу вопрос конституционности акта индивидуального действия несмотря на противоположную предыдущую многолетнюю судебную практику. Однако, факт признания неконституционным Указа Президента о назначении на должность не прекращает полномочий Директора НАБУ или любого другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического ее увольнения. Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник должен по закону выполнять свои полномочия в должности Директора НАБУ. Поэтому пока институция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В НАБУ заявили, что наличие такого решения КС ставит под угрозу возможность назначения нового директора Национального бюро.
"Чтобы устранить этот риск, нужно урегулировать вопрос в законодательном поле, с обязательным сохранением гарантий независимости институции, ключевым элементом которой является особая процедура назначения и снятия директора с должности. Национальное бюро готово присоединиться к приведению законодательства в соответствие Основному Закону", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в Бюро отметили, что согласно ст.5 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" сейчас полномочия директора Национального бюро прекращаются в связи с истечением срока полномочий или смертью.
"Его нельзя уволить, а Указ Президента Украины о назначении не может быть отменен, кроме оснований, указанных в этой статье, среди которых отсутствует "признание Указа Президента Украины неконституционным". Любое другое решение будет выглядеть сомнительно и предоставлять возможности для дальнейшего обжалования в суде как незаконное", - отметили в бюро.
В НАБУ также заявили, что нет правовых оснований и для того, чтобы определять временно исполняющего полномочия директора, ведь сам Директор Национального бюро не находится ни на больничном, ни в отпуске и не отсутствовал на рабочем месте по другим законным основаниям.
Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционным президентский указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.
В НАБУ уже заявляли, что решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника Директором НАБУ является политически мотивированным.
В свою очередь, в Офисе Президента Украины заявили, что новый директор НАБУ избран на прозрачном конкурсе.
В тексте упоминаются