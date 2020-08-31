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Корниенко о выборах мэра в столице: мы не обсуждаем план "б", пока не выиграли план "а"

Корниенко о выборах мэра в столице: мы не обсуждаем план "б", пока не выиграли план "а"

КИЕВ. 31 августа. УНН. Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, прокомментировал участие Ирины Верещук в выборах столичного головы, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос журналистов о шансах своей коллеги одержать победу, он отметил: "Я уверен, что госпожа Верещук имеет все шансы побороться за место киевского городского головы", - и добавил, что каких-то альтернатив в партии не рассматривают.

"Мы не обсуждаем план "б", пока мы не выиграли план "а", - сказал Корниенко.

Напомним, "Слуги народа" представили своих кандидатов в мэры на местных выборах.

Среди них - пять женщин. Они, в частности, будут бороться за мэрские должности в таких городах, как Киев, Кропивницкий, Хмельницкий, Николаев и Сумы.

Также напомним, что в лидерах букмекеров на выборы мэра Киева, как и раньше, сейчас находятся Кличко и Верещук.

Источник: УНН
Теги: выборы, Киев, Украина, Слуга народа
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