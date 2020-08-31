Суд по MH17 отложил слушания до 28 сентября: что было сегодня

КИЕВ. 31 августа. УНН. Судебное разбирательство в деле о катастрофе рейса MH17 над Донбассом возобновится 28 сентября 2020 года. Тогда будут обсуждаться вопросы защиты. Об этом на брифинге после заседания заявила представитель суда Мария Книфф (Marije Knijff), передаёт корреспондент УНН.

"Сегодня защита (обвиняемого Пулатова — ред.) сделала ряд запросов о приобщении документов к материалам дела. Соответствующие документы представляют собой запрос о правовой помощи, выданный следственным судьей, и документы или части документов, которые в настоящее время находятся в руках следственного судьи. Сегодня суд постановил, что защита не представила достаточных аргументов для того, чтобы обязать следственного судью обратиться к защите с просьбой о правовой помощи. Суд последовал предложению прокурора и постановил, что прокуратура должна дать ответ на запросы защиты, документы должны быть предоставлены ей до 7 сентября”, — сказала представитель суда.

Кроме того, по ее словам, суд попросил следственного судью высказать свое мнение по ходатайству не позднее 21 сентября.

Также Книфф напомнила, что суд в марте задал адвокату родственников ряд вопросов относительно намерений родственников и возможности подачи исков о возмещении ущерба. Вопросы относительно того, например, имеет ли суд юрисдикцию рассматривать иски о возмещении ущерба.

Как сказала представитель суда, прежде чем ответить на эти вопросы, адвокат подчеркнул, насколько важно, чтобы родственники не рассматривались как единая группа, а рассматривались как отдельные лица, каждый из которых понес ужасную утрату.

Адвокат родственников также обратился за экспертным заключением для помощи в вопросах относительно того, обладает ли суд юрисдикцией рассматривать иски о возмещении ущерба, которые могут быть поданы родственниками, и относительно юрисдикции.

“Эксперты пришли к выводу, что юрисдикция суда по рассмотрению таких исков проистекает из его юрисдикции рассматривать уголовные дела против обвиняемых. Кроме того, по мнению экспертов, при рассмотрении дела следует применять украинское право... Суд в настоящее время разделяет мнение, что его юрисдикция рассматривать иски о возмещении ущерба вытекает из его юрисдикции рассматривать уголовные дела. Также суд в настоящее время считает, что необходимо применять украинское законодательство”, — сказала Книфф.

“В настоящее время 67 родственников заявили, что они хотят воспользоваться правом обратиться в суд либо лично в зале суда, либо из другого места, например, через видеосвязь в реальном времени из-за границы или предоставив предварительно записанное видео, в котором они будут высказывать свое мнение”, — рассказала она.

По словам представителя суда, адвокат родственников и сторона обвинения сегодня высказали свое мнение о том, как и когда должно иметь место такое выступление. Суд согласился, что максимум 10 родственников смогут взять слово, и это будет происходить в течении одного дня.

Что касается требований о возмещении ущерба, суд решил, что они должны быть поданы не позднее 1 февраля 2021 года в суд.

Также в суде было высказано намерение защиты навестить своего клиента. Адвокат одного из обвиняемых объявил, что они смогли забронировать рейс и вскоре отправятся в Российскую Федерацию, чтобы встретится со своим клиентом.

“Судебное разбирательство возобновится 28 сентября 2020 года. Тогда будут обсуждаться вопросы защиты”, — заявила спикер.

Как сообщал УНН, 3 июля закончился второй раунд слушаний по делу о катастрофе MH17. На заседании было удовлетворено ряд запросов и ходатайств сторон.