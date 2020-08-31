Более 36 тыс. коек в больницах готовы для госпитализации больных COVID-19 - Степанов

КИЕВ. 31 августа. УНН. Сейчас в Украине для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 готовы более 36 тысяч коек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"На сегодня в украинских больницах пациентов с коронавирусом заняты 9 972 койки: сюда включены как подтвержденные случаи, так и случаи с подозрением на COVID-19. Также в начале июня главам ОГА была поставлена задача увеличить количество коек с подводом кислорода. Для ускорения этого процесса Минздрав инициировал постановление Кабмина о финансировании работ по подведению централизованной подачи кислорода в больницах по упрощенной процедуре", - отметил Максим Степанов.

Министр отметил также, что Минздрав фиксирует значительный рост количества госпитализированных больных COVID-19 в течение последнего времени: за 24-30 августа были госпитализированы 2 829 человек, за 17-23 августа - 2 699, тогда как за 18-24 мая - 749.

Максим Степанов отметил, что приоритетная задача на сегодня - обеспечение кислородом 80% коек в больницах, запланированных под лечения больных COVID-19.

Как сообщал УНН, в Украине на 8:45 31 августа зафиксировано уже более 121 тысяча случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2 тысячи.