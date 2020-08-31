К снижению рейтинга "Слуги народа" приводит отсутствие выполнения социальных обязательств - Дубинский

КИЕВ. 31 августа. УНН. К снижению рейтинга "Слуги народа" приводит отсутствие выполнения социальных обязательств: снижение тарифов, повышение пенсий и социальных стандартов. Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

"Очевидно было, что и года будет мало, если те обещания, которые мы давали на старте компании, начали вдруг немного расходиться с теми обещаниями, которые вдруг мы решили давать в конце. Что-то получилось, что-то не получилось. Это очевидно. Мне кажется, самое главное, что не получилось, что сегодня приводит к изменению рейтинга нашей политической силы, к его снижению, скажем так, это отсутствие выполнения именно социальных обязательств, которые брались на себя партией "Слуга народа" перед выборами, а именно снижение тарифов, а именно повышение пенсий, а именно повышение социальных стандартов и уровня жизни", - сказал Александр Дубинский.

Он отметил, что когда они начинают говорить, что повышают минимальную зарплату, то сами прекрасно понимают, что подменяют понятия повышения уровня жизни и зарплат повышением базы налогообложения.

"Минимальная пенсия как была 1750 грн, так и осталась. Поэтому, если мы говорим о каком-то подъеме, то, наверное, следовало бы начинать с пенсий", - добавил Александр Дубинский.

Напомним, Александр Корниенко объяснил, с чем связано падение рейтинга "Слуг народа".