Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,48 0,0144  EUR: 32,73 0,3055 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Криклий сообщил о взвешивании маршруток
Криклий сообщил о взвешивании маршруток
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
4215

Дубинский назвал стремление Сытника остаться на посту директора НАБУ конституционным переворотом

Дубинский назвал стремление Сытника остаться на посту директора НАБУ конституционным переворотом

КИЕВ. 31 августа. УНН. Заявление Артема Сытника о том, что он остается главой Национального антикоррупционного бюро, вопреки решению Конституционного суда - является первым шагом к Конституционному перевороту. Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

“Сегодня Сытник, например, заявил о том, что это глава Национального антикоррупционного бюро ... что несмотря на решение Конституционного суда, который признал указ о его назначении неконституционным — он будет продолжать выполнять свои обязанности. А это прямой захват власти. То есть, когда министр МВД, которого, условно, отправляет Рада в отставку, или Президент требует уйти от него в отставку, говорит, „А я, несмотря на то, что вы проголосовали чтобы я ушел — я остаюсь“ — это называется захват власти и силовой переворот. Сейчас мы с вами дело, мы сделали первый шаг, мы, это я имею в виду господина Сытника, он сделал первый шаг к конституционному перевороту”, — сказал нардеп.

Он отметил, что непризнание решения Конституционного Суда правоохранительным органом по сути является конституционным переворотом.

“Это и присвоение служебных полномочий, это и превышение должностных полномочий, и, по сути, указание, что ... НАБУ ставит себя выше Конституции и правоохранительный орган делает политические заявления. У нас ни один правоохранительный орган в стране не делает политических заявлений, которые себе позволяет Сытник. Я считаю, что это вот необходимость просто, ситуация, при которой необходимо срочное заявление фракции, открытие уголовного дела, а Сытнику за присвоение должностных полномочий, это статья 354 Уголовного кодекса. И это тюрьма”, — добавил Дубинский.

Напомним, ранее в НАБУ заявили, что Сытник остается директором бюро.

Также напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционным президентский указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

В НАБУ уже заявляли, что решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника Директором НАБУ является политически мотивированным .

В свою очередь, в Офисе Президента Украины заявили, что новый директор НАБУ будет избран на прозрачном конкурсе .

Источник: УНН
Теги: Украина, НАБУ, Артем Сытник, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.