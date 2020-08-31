Дубинский назвал стремление Сытника остаться на посту директора НАБУ конституционным переворотом

КИЕВ. 31 августа. УНН. Заявление Артема Сытника о том, что он остается главой Национального антикоррупционного бюро, вопреки решению Конституционного суда - является первым шагом к Конституционному перевороту. Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в эфире телеканала ZIK, передает УНН.

“Сегодня Сытник, например, заявил о том, что это глава Национального антикоррупционного бюро ... что несмотря на решение Конституционного суда, который признал указ о его назначении неконституционным — он будет продолжать выполнять свои обязанности. А это прямой захват власти. То есть, когда министр МВД, которого, условно, отправляет Рада в отставку, или Президент требует уйти от него в отставку, говорит, „А я, несмотря на то, что вы проголосовали чтобы я ушел — я остаюсь“ — это называется захват власти и силовой переворот. Сейчас мы с вами дело, мы сделали первый шаг, мы, это я имею в виду господина Сытника, он сделал первый шаг к конституционному перевороту”, — сказал нардеп.

Он отметил, что непризнание решения Конституционного Суда правоохранительным органом по сути является конституционным переворотом.

“Это и присвоение служебных полномочий, это и превышение должностных полномочий, и, по сути, указание, что ... НАБУ ставит себя выше Конституции и правоохранительный орган делает политические заявления. У нас ни один правоохранительный орган в стране не делает политических заявлений, которые себе позволяет Сытник. Я считаю, что это вот необходимость просто, ситуация, при которой необходимо срочное заявление фракции, открытие уголовного дела, а Сытнику за присвоение должностных полномочий, это статья 354 Уголовного кодекса. И это тюрьма”, — добавил Дубинский.

Напомним, ранее в НАБУ заявили, что Сытник остается директором бюро.

Также напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционным президентский указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

В НАБУ уже заявляли, что решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника Директором НАБУ является политически мотивированным .

В свою очередь, в Офисе Президента Украины заявили, что новый директор НАБУ будет избран на прозрачном конкурсе .