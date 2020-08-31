Фокин про критику его заявлений о Донбассе: в провластных структурах есть засланные казачки

КИЕВ. 31 августа. УНН. Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин отреагировал на критику его заявлений про Донбасс и заявил, что это значит, что “в провластных структурах есть засланные казачки” и “если сторонники войны бесятся”, значит, его слова “попали туда, куда надо”. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с (главой украинской делегации ТКГ — ред.) Леонидом Макаровичем Кравчуком”, — сказал Витольд Фокин.

По его словам, он доволен реакцией на слова и считает, что “цитировал положения Минских договоренностей”.

Напомним, Фокин в интервью одному из изданий заявил, что “и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, моя позиция — надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса”.

Также напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что “минские соглашения”, а также предлагаемые положения украинской делегации в ТКГ по ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса. Также глава ОПГ Андрей Ермак отметил, что отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции украинской делегации в ТКГ.