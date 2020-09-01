Со строительной мафией буду бороться огнем и мечом - Верещук

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Вчера, 31 августа, состоялся предвыборный съезд партии "Слуга народа", на котором кандидатом на должность мэра столицы выдвинули Ирину Верещук. Во время выступления Ирина Верещук заявила, что не обещает чуда, но обещает порядок во власти, честность и самоотверженный труд, передает УНН.

"Мы не обещаем чуда. Мы обещаем ежедневный труд. Не кучей шумных слов, а тихим ежедневным трудом любить Украину. Мы любим свое государство, верим в своего президента. Мы верим друг в друга", - заявила Верещук.

В комментарии журналистам политик пообещала, что в столице больше не будет господствовать строительная мафия и чиновники. Зато будет царить забота и опека о Киеве и его жителях.

"Со строительной мафией я буду бороться огнем и мечом", - сказала она.

Верещук, которую поддерживает президент Зеленский, уверена, что если из столичной мэрии убрать группы влияния и коррупционеров, то найдутся деньги на весомые социальные и инфраструктурные проекты для города и киевлян.

"У Кличко было 6 лет продемонстрировать свою эффективность, но он этого не сделал", - добавила кандидат на пост городского головы.

Напомним, "слуги народа" представили своих кандидатов в мэры на местных выборах. Среди них - пять женщин.