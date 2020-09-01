Политолог: в Киеве очень много недовольных Кличко, а Притуле "мешает" не только шоуменство, но и партия

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Выборы в Киеве, скорее всего, будут проходить в два тура, потому что итогами работы Кличко очень многие не довольны. Прогнозировать шансы оппонентов действующего мера на встречу с ним во втором туре пока рано. Но уже можно говорить о том, что шоуменам добиться расположения избирателей будет крайне сложно. Об этом в комментарии УНН рассказал политический эксперт Владимир Кацман.

"Второй тур нельзя исключать, потому что набрать 50% +1 голос будет нелегко в І туре, даже такому монстру и политическому борцу, как Кличко, имеющему не одну кампанию за плечами. Все потому, что очень много недовольных людей деятельностью Кличко в Киеве", - говорит он.

При этом Кацман отмечает, что согласен с тезисом о том, киевляне насторожено будут относиться к кандидатам-шоуменам, ведь рассчитывать на их результативность в хозяйственной деятельности не приходится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вадим Столар спонсирует избирательную кампанию Пальчевского, чтобы вернуть влияние на КГГА - СМИ

"Согласен с этим. Например, я человек свободный от просмотра всех этих развлекательных шоу, но я думаю, что ассоциировать Притулу с хозяйственником, с человеком, у которого есть план преобразования столицы в действительно комфортный город - очень непросто.

Второе - позиция Притулы, который себя олицетворяет с такой политической силой как "Голос" - ставит крест на нем как на кандидате. "Голос" хрипнет и теряет свою привлекательность, фальшивит и не попадает в амплитуду", - сказал он.

"Голос" идет вниз, и поэтому про шансы именно Притулы попасть во второй тур столичных выборов оснований говорить нет, аргументирует Кацман.

"Голос" идет вниз, и когда ты ассоциируешь себя с такой политической силой, которая находится на снижении, это тактическая и стратегическая ошибка. И здесь никаких шансов на то, чтобы во второй тур прошел Притула я не вижу", - добавил он.

Напомним, в лидерах букмекеров по выборам в Киеве, по-прежнему находиться Кличко и Верещук от партии "Слуга народа".