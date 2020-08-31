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В МВД заявили, что ЦЭКК назвали экспертизу по Кузьменко объективной

В МВД заявили, что ЦЭКК назвали экспертизу по Кузьменко объективной

КИЕВ. 31 августа. УНН. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) не вышли за пределы компетенции и предоставили объективное письменное заключение по делу о гибели Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-центр МВД, передает УНН.

Такое решение было принято сегодня, 31 августа, во время заседания дисциплинарной палаты Центральной экспертно-квалификационной комиссии (ЦЭКК) при Министерстве юстиции Украины, сообщили в МВД.

“Адвокат подозреваемого Юлии Кузьменко инициировал рассмотрение о дисциплинарной ответственности судебных экспертов КНИИСЭ (Киевского научно-исследовательского института судебных), которые проводили экспертизу по уголовным производствам, связанных со смертью Шеремета П. Г.”, — сообщили в пресс-центре

Так, согласно заключению ЦЭКК эксперты КНИИСЭ “не вышли за пределы компетенции, провели полное исследование, предоставили обоснованное и объективное письменное заключение”, сообщили в министерстве.

“Стоит отметить, ЦЭКК оценивали не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур. По результатам оценки соблюдения процедур в комиссии возникли некоторые замечания. Вопрос об обжаловании решения ЦЭКК будет решен после его получения”, — сообщили в пресс-центре МВД.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева назначил рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на 4 сентября.

Так, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае этого года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.

Источник: УНН
Теги: МВД, убийство, Украина, экспертиза
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