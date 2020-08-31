В МВД заявили, что ЦЭКК назвали экспертизу по Кузьменко объективной

КИЕВ. 31 августа. УНН. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) не вышли за пределы компетенции и предоставили объективное письменное заключение по делу о гибели Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-центр МВД, передает УНН.

Такое решение было принято сегодня, 31 августа, во время заседания дисциплинарной палаты Центральной экспертно-квалификационной комиссии (ЦЭКК) при Министерстве юстиции Украины, сообщили в МВД.

“Адвокат подозреваемого Юлии Кузьменко инициировал рассмотрение о дисциплинарной ответственности судебных экспертов КНИИСЭ (Киевского научно-исследовательского института судебных), которые проводили экспертизу по уголовным производствам, связанных со смертью Шеремета П. Г.”, — сообщили в пресс-центре

Так, согласно заключению ЦЭКК эксперты КНИИСЭ “не вышли за пределы компетенции, провели полное исследование, предоставили обоснованное и объективное письменное заключение”, сообщили в министерстве.

“Стоит отметить, ЦЭКК оценивали не суть экспертных заключений, а соблюдение процедур. По результатам оценки соблюдения процедур в комиссии возникли некоторые замечания. Вопрос об обжаловании решения ЦЭКК будет решен после его получения”, — сообщили в пресс-центре МВД.