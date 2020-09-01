Всемирный конгресс украинцев осудил решение суда в РФ по ликвидации организации "Серый Клин"

КИЕВ. 1 сентября УНН. Всемирный конгресс украинцев обнародовал заявление, в котором осудил решение Омского областного суда России о ликвидации региональной украинской общественной организации “Серый Клин”. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

“Продолжая системные нарушения прав и свобод человека, Россия продолжает идти вопреки общепризнанным демократическим нормам и нормам международного права. Но для ВКУ украинцы РФ является неотъемлемой частью мирового украинского народа, и мы будем в дальнейшем противодействовать этой репрессивной политике”, — заявил президент ВКУ Павел Грод.

28 августа Омский областной суд принял решение о ликвидации региональной украинской общественной организации “Сибирский центр украинской культуры “Серый Клин”. Решение было принято после обращения управления Министерства юстиции России по Омской области.

13 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал продолжением репрессий Москвы против общественных организаций Украинский в России намерены ликвидировать “Серый Клин”.

С момента основания в 1992 году “Серый Клин”, как отмечают в ВКУ, объединял вокруг себя сообщество украинский в России, работая “для сохранения и развития культуры, языка и обычаев украинского народа”. “Серый Клин” входит в состав Всемирного конгресса украинцев с 2012 года.

В июле 2019 года решениями Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции России Всемирный конгресс украинцев был внесен в список нежелательных организаций в России.

“Серый Клин” — неофициальное название региона проживания украинский в Юго-Западной Сибири и Северном Казахстане.