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В парламенте нет инициатив по законодательным изменениям касательно НАБУ - Разумков

В парламенте нет инициатив по законодательным изменениям касательно НАБУ - Разумков

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В парламенте нет никаких инициатив по изменению законодательства в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины в связи с решением Конституционного суда. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает УНН.

“По состоянию на сегодня никаких инициатив по изменению законодательства по НАБУ в связи с решением Конституционного суда, в Верховной Раде Украины нет. Если будут такие инициативы, мы обязательно будем рассматривать”, — подчеркнул он.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционным президентский указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

В НАБУ уже заявляли, что решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника Директором НАБУ является политически мотивированным. Позже в НАБУ добавили, что Сытник остается директором бюро.

В свою очередь, в Офисе Президента Украины заявили, что новый директор НАБУ будет избран на прозрачном конкурсе.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, НАБУ, Артем Сытник, Дмитрий Разумков
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