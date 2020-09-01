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Сытник считает, что решить вопрос о НАБУ можно в Верховной Раде

Сытник считает, что решить вопрос о НАБУ можно в Верховной Раде

Артем Сытник

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник не удивлен решением Конституционного суда (КСУ) о неконституционности его назначения на должность пятым президентом Петром Порошенко и считает, что этот вопрос можно решить в стенах Верховной Рады. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передает УНН.

“Для меня точно не было неожиданностью, потому что мы видели как постоянно идет лоббирование этого решения. Частично мы для себя нашли ответы в пленках, касающихся Окружного административного суда Киева (ОАСК) ... Поэтому, в принципе, сказать, что мы удивлены этим решением — не удивлены. В то же время, нужно отметить, что это впервые в истории Украины, когда Конституционный суд рассмотрел вопрос конституционности не вступившего нормативного документа, а акта индивидуального действия”, — сказал Сытник.

Он отметил, что возможным решением является перенос этого вопроса в стены Верховной Рады.

“Конечно, мы видим угрозы в будущем и для того, чтобы эти угрозы минимизировать, нужно перенести это все в парламент и путем внесения изменений в соответствующие нормативные документы решить эти вопросы”, — сказал он.

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Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционным президентский указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

В НАБУ уже заявляли, что решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника Директором НАБУ является политически мотивированным. Позже в НАБУ добавили, что Сытник остается директором бюро.

В свою очередь, в Офисе Президента Украины заявили, что новый директор НАБУ будет избран на прозрачном конкурсе.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, НАБУ, Артем Сытник
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