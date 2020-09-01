Премьер: если родители не смогут покупать маски для учеников, это сделает государство

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Если родители учеников в украинских школах без средств для закупки средств индивидуальной защиты, они могут потребовать это сделать от государства. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

“Информация о том, что государство не выделило средства на закупку средств защиты школьникам — неправдивая, поскольку средства были выделены, об этом ранее говорил министр. Наши специальные комиссии две недели подряд выезжали на места в школах и мониторили там ситуацию”, — сообщил Шмыгаль.

По его словам, родительские комитеты, в случае необходимости, должны сообщить о своей несостоятельности собрать средства на маски и антисептики руководство школы.

В то же время, экс-министр образования Анна Новосад написала на своей Facebook странице, что средства на антисептики и маски государство для школ не выделило.

“На систему образования выделено 00,00 грн из фонда противодействия COVID-19 (забрали в него из образования весной 5 млрд грн). Может, еще успеют? Только школа — это 443 тысячи педагогических работников (из них 70 тыс. пенсионеры), более 4 миллионов учеников”, — написала Новосад.

Напомним, в Украине сегодня начальные, средние, специальные средние и высшие учебные заведения впервые отмечают День знаний в условиях пандемии.