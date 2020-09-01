До конца сентября в Украине будет 3000 больных COVID-19 каждый день - Шмыгаль

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине до конца сентября ежесуточный прирост больных COVID-19 достигнет 3000 человек. Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Сегодня у нас от 2000 до 2500 больных ежедневно, по прогнозам до конца сентября эта цифра возрастет до 3000 заболевших ежедневно", - рассказал Шмыгаль.

По словам Премьера, результатом такого увеличения больных будет загруженность больничных коек по стране на 80%.

В то же время, министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорит, что сейчас в Украине для госпитализации пациентов с коронавирусной болезни COVID-19 готовы более 36 тысяч коек.

"На сегодня в украинских больницах пациентами с коронавирусом заняты 9 972 кровати: сюда включены как подтвержденные случаи, так и случаи с подозрением на COVID-19. Также в начале июня председателям ОГА была поставлена задача увеличить количество коек с подведенным кислородом. Для ускорения этого процесса Минздрав инициировал постановление Кабмина о финансировании работ по подведению централизованной подачи кислорода в больницах по упрощенной процедуре", - отметил Максим Степанов.

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В то же время, народные депутаты, среди которых 23 уже заразились коронавирусом, призвали власти не пугать украинцев коронавирусом, а тестировать их на антитела и искать эффективное лечение.

"Прежде всего, надо провести тестирование на антитела у каждого человека в Украине, я об этом заявлял неоднократно. В отношении детей, возвращающихся в школе: они не являются группой риска, но могут быть бессимптомными носителями вируса. У моих детей нашли антитела, например. Поэтому, опять же, нужно тестирование, чтобы вовремя выявлять родителей и изолировать их", - говорит народный депутат Сергей Шахов.

Между тем, парламент вызвал министра здравоохранения Максима Степанова на заседание ВР в пятницу, 4 сентября, чтобы заслушать его по ситуации с коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине.