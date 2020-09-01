Рада планирует пересмотреть основания для образования военно-гражданских администраций

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций, передает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня ВРУ.

Проектом закона предлагается внести изменения в Законы Украины "О военно-гражданских администрациях" и "О местном самоуправлении в Украине", в части определения оснований образования военно-гражданских администраций объединенных территориальных общин.

В частности, в Законе Украины "О военно-гражданских администрациях" в статье 3 предлагается дополнить часть вторую новым предложением следующего содержания: "Военно-гражданские администрации объединенных территориальных общин согласно утвержденным Кабинетом Министров Украины территориям территориальных общин могут быть образованы в случае установления Центральной избирательной комиссией невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях".

Согласно пояснительной записке, проект ЗУ разработан, в частности, в связи с необходимостью обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации.

"В некоторых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, расположенных на линии соприкосновения, ситуация с безопасностью не позволяет соблюдать международные стандарты обеспечения безопасности и демократического избирательного процесса при проведении очередных и первых местных выборов в 2020 году... Учитывая указанное, проектом закона предлагается определить основания образования военно-гражданских администраций объединенных территориальных общин", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал УНН, сегодня Верховная Рада Украины девятого созыва откроет работу четвертой сессии.



