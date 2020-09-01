Монетизация бейби-боксов: сегодня начинается выдача карточек для выплат

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сегодня "ПриватБанк" начинает выдачу карточек для выплаты единовременной натуральной помощи "пакет малыша", передает УНН со ссылкой на сообщение Минсоцполитики в Telegram-канале.

"Банком внесены изменения в Условия и правила предоставления банковских услуг (договор с клиентами), которыми предусмотрен новый банковский продукт - социальная карта для выплат "Пакет малыша", - сообщили в министерстве.

Как указано, главной особенностью этой карты является то, что ее можно открыть в течение года с даты рождения ребенка и средства можно использовать еще в течение года с момента их зачисления путем приобретения детских товаров (средства ухода за детьми и детские средства гигиены: подгузники, салфетки, детская одежда и обувь; детское питание, детская посуда и детские игрушки; текстиль для детей, в том числе полотенца, одеяла) и товаров для роженицы (прокладки для лактации, прокладки послеродовые) в учреждениях торговли, заключивших с Минсоцполитики публичный договор.

Как сообщал УНН, с 1 сентября 2020 года начинает работать новый механизм получения денежной компенсации единовременного пособия "пакет малыша".



