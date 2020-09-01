Ко Дню знаний на портале "Дія" появилась подборка из 11 образовательных сериалов

КИЕВ. 1 сентября. УНН. На портале "Дія.Цифрова освіта" ко Дню знаний появилась подборка из 11 образовательных сериалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Дія".

"11 образовательных сериалов ко Дню знаний: родителям, школьникам и учителям от "Дія.Цифрова освіта", - говорится в сообщении.

В частности, подборка содержит следующие сериалы:

▪️ интерактивное обучение: курсы для учителей;

▪️ о безопасности детей в интернете;

▪️ если ребенок планирует начать YouTube-канал, вести TikTok, Instagram и Facebook;

▪️ о цифровой финансовой грамотности;

▪️ о современном резюме и поиске работы онлайн;

▪️ о надежных паролях.

Эти сериалы состоят из нескольких серий, предназначены для определенной аудитории, и в описании к ним указано, чему можно научиться после просмотра. Продолжительность роликов также варьируется.

Напомним, Федоров анонсировал запуск 10 новых услуг в сервисе "Дія".