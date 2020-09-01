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Петиция об увольнении Артема Сытника набрала уже более пяти тысяч голосов

Петиция об увольнении Артема Сытника набрала уже более пяти тысяч голосов

Артем Сытник

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Петиция об увольнении директора НАБУ Артема Сытника, которая недавно появилась на сайте электронных петиций Президента Украины, набрала уже более пяти тысяч голосов, сообщает УНН.

Автор петиции отмечает, что НАБУ все чаще становится инструментом политического влияния и шантажа. Накануне важных государственных назначений странным образом активизируется Артем Сытник с обысками, что вряд ли может говорить о случайном совпадении, а скорее о целенаправленной попытке дискредитации тех или иных лиц.

Недавно Конституционный Суд признал неконституционным указ президента о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представитель Президента в КСУ Федор Вениславский отметил, что Сытник больше не может исполнять полномочия председателя НАБУ, поскольку указ о его назначении утратил силу.

По его словам, Президент являются единственными субъектом, который может уволить Сытника, ведь назначен на должность директора НАБУ он был указом главы государства.

Напомним, Артем Сытник был назначен на должность в 2015 году.

В 2019 Сытника, на основании решения суда, внесли в реестр лиц совершивших коррупционные деяния. Также, в СМИ появлялась информация о том, что Сытник тайно посещает 5 президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным Указ президента, о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. В свою очередь, в Национальном антикорпуцийному бюро  заявили, что решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника Директором НАБУ политически мотивированным.

Источник: УНН
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